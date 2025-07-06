英國外相訪敘利亞　宣布重啟英敘外交關係

中評社香港7月6日電／英國外相林德偉到訪敘利亞首都大馬士革，分別與敘利亞過渡總統沙拉及外長希巴尼會談，宣布重啟英國與敘利亞的外交關係。



香港電台報導，今次是英國部長級官員14年來首次到訪敘利亞。敘利亞電視台報導，兩國同意重開敘利亞駐英國大使館，雙方亦同意成立經濟委員會加強經濟合作。英國宣布向敘利亞追加9450萬英鎊的緊急人道主義援助。



敘通社報導，希巴尼與林德偉討論了敘英關係，並表示會在兩國共同關心的領域加強對話合作。



