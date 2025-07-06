陳其邁年接受陳水扁專訪　談接棒人選未來目標

中評社台北7月6日電／高雄市長陳其邁日前接受陳水扁主持的廣播節目專訪於6日播出，除了暢談高雄的治理經驗，在節目尾聲也談論到大家最關心的2026高雄市長初選議題，以及未來陳其邁更上層樓的目標，陳其邁強調，剩下任期絕對“做好做滿”，目前也沒有特定支持的接棒人選。



根據《中時新聞網》報導，陳其邁時隔3年後再度接受陳水扁主持的廣播節目“有夢上水”專訪，過程中雙方談論高雄近年來的重大建設及改變，陳其邁不僅透露爭取台積電進駐高雄的過程，也分享他在觀光、環保、交通、經濟等方面如何帶領市府團隊繳出多張亮眼成績單，並持續在媒體雜誌滿意度調查蟬聯5星市長。



此外，陳水扁也在節目尾聲問及陳其邁擔任市長期間不斷奪下佳績，被看好下一步擔任“行政院長”甚至直接進軍“總統府”，以及大家相當關心2026年高雄市長由誰接棒？目前是否有支持人選口袋名單？



對此，陳其邁回應，陳水扁曾說過“做什麼像什麼”，所以他現在當市長就要像市長，大家都知道，若在一個位子上，沒把事情做好，就在為下一步想東想西，是民眾最討厭的事情，所以他的任期剩1年多，一定會“做好做滿”，把自己應該做的事做好。



陳其邁進一步說明，坦白說當市長有時候實在是比“總統”還累，“總統”是壓力很大，而市長則是非常忙碌，且遇到各項事情都會非常操心，所以他認為以後要當什麼職位是未來的事，現在就是專心把他的事情做好，他也自嘲“自己6年選3次實在是歹命”，所以更應該珍惜把握剩下的時間，把該做的事完成。



至於2026接棒人選，陳其邁表示，他一直認為領袖是自然形成，尤其是要選市長大位的人，若人民有支持，自然水到渠成，他也再次強調自己沒有特別支持的口袋名單人選。