為何726投票？“賴政府”被曝幕後暗黑動機

中評社台北7月6日電／大罷免進入最後的投票階段，“中選會”已宣布24名國民黨“立委”罷免案與新竹市長高虹安罷免案成案，“24+1”罷免案將於7月26日投票、開票。藍綠正式進入罷免與反罷免的決戰。對此，前“內政部長”李鴻源日前語出驚人，認為罷免行動之所以選在7月26日進行，就是擔心到了8、9月之後，“一旦連番跳電，民眾將轉而關注更切身的生存問題，罷免訴求將會被邊緣化”。



中時新聞網報導，李鴻源直言，台灣目前內政最迫切的危機不是政治紛爭，而是能源與水資源的壓力。他警告，台灣的燃煤使用比例已達九成以上，面對即將到來的夏季用電高峰，若7、8、9月出現大規模跳電，民怨勢必一觸即發，將直接衝擊原本聲勢浩大的“726大罷免行動”。



李鴻源指出，“台灣今天所有的問題，都是因為國際變化影響到我們的內政。”他直指，台灣長期以來對能源與基礎建設的忽視，如今在極端氣候與全球局勢緊張的夾擊下，終於走到了臨界點。“現在是大問題，內政最關鍵的是水跟電，尤其電力一旦出問題，不只民眾會受不了，連產業界也會忍無可忍。”



他進一步分析，罷免行動之所以選在7月26日進行，就是擔心到了8、9月之後，一旦連番跳電，民眾將轉而關注更切身的生存問題，罷免訴求將會被邊緣化。“到了8、9月，一直跳電，跳到大家受不了，什麼大罷免就沒有了，大家就回去關心電價、冷氣、供電穩不穩，這才是人民的真實生活。”



除了對民生警訊的重話，李鴻源也不忘點出政治算計的可能。他認為，民進黨政府深知賴清德僅以約四成選票當選，是“少數總統”，施政正當性與“國會”穩定性備受挑戰。“只要罷免掉幾席，我就可以變成‘立法院′的多數，他是朝這個方向去算計。”李鴻源直言，這場罷免戰背後，是對“立法院”結構的再造，甚至攸關未來政策走向。



他更預測，若726罷免案在台北市等地成功過關，緊接著的補選局勢對民進黨並不樂觀，“萬一不幸被罷掉幾席，補選還是國民黨當選，不是民進黨當選。”在野勢力若藉此取得“立院”多數，“賴政府”的施政動能將受到更大掣肘。



李鴻源多年來關注台灣基礎建設與能源政策，此番發言不僅有政治觀察，更是對整體施政的警鐘。他強調，面對外在挑戰與能源危機，應該組成聯合政府，共同面對，“結果他衹有40%，卻沒有要整合，而是繼續推單邊政策，這不符合台灣目前的狀況。”