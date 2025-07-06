民進黨只顧大罷免防颱擺一邊　藍委怒轟

中評社台北7月6日電／大罷免邁入第三階段，賴清德下達民進黨黨公職全力聲援罷團的“護國大遶境”，甚至號召所有“保台香燈腳”站出來，民進黨秘書長林右昌更表示，遶境與防颱並不衝突。這番話讓國民黨“立委”吳宗憲不滿表示，這個像是當過地方父母官該說的話嗎？更直言如今的民進黨滿腦子大罷免、沒血沒淚。



中時新聞網報導，吳宗憲今（6）日在臉書指出，丹娜絲颱風進逼南台灣，在防範家園受侵害之際，民進黨還動員2、3百人的屏東鄉親來台東參加“繞境”，幾乎是整個隊伍的一半，要屏東人放下防颱工作來罷免台東“立委”，難道這個就是“立委”莊瑞雄投入經營台東的方法？覬覦的是日後補選？



另外，吳宗憲也點名曾當過基隆市長，現在想要挑戰新北市長的民進黨秘書長林右昌，竟然認為防颱跟罷免不衝突，“這個像是當過地方父母官該說的話嗎？”吳感嘆表示，百姓生活在水深火熱中，卻見綠營高官唸著“抗中保台”咒語，驅使著青鳥、黑熊、罷團進行鬥爭，更惡搞宗教遶境的形式來讓我們彼此分裂。



吳宗憲痛批如今的民進黨滿腦子大罷免、沒血沒淚，“台灣怎麼會有這樣的執政黨”；吳也喊話，希望仍堅信清廉、勤政、愛鄉土的民進黨支持者們，請重拾起黨外的精神與價值，給造成台灣失控的賴清德與柯建銘總召一個教訓。