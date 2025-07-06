反惡罷　朱立倫批賴清德“民主之恥”

中評社台北7月6日電／面對“立法院”藍白聯手通過法案後，引發民進黨支持者發起多位在野“立委”罷免行動，國民黨主席朱立倫今（6）日出席“反惡罷 戰獨裁”新北市勞工、客家團體後援會聯合成立大會時強調，7月26日不只是罷免案的投票日，更是“守護台灣民主的保衛戰”。他嚴厲抨擊賴清德推動罷免在野黨“立委”是“民主之恥”，更指控賴正試圖集行政、立法、司法於一身，“成為台灣的獨裁者”。



中時新聞網報導，朱立倫致詞表示，民進黨因為在“國會”居於少數，無法掌握立法權，竟然走上以罷免取得多數的道路，“這是台灣民主30年來最嚴重的倒退，全世界民主國家都沒有這種荒謬作法”。他呼籲支持者踴躍投下“不同意罷免票”，不僅是守護“國會”制衡制度，更是向賴清德傳達“人民不同意你這樣的執政方式”。



由於陸上颱風警報發布，新北市長侯友宜今日未能親自出席活動，但特別錄製影片聲援，並由現場播出。會場集結近500位群眾，氣氛熱烈，國民黨多位新北市“立委”包括洪孟楷、張智倫、羅明才、林德福、葉元之、廖先翔也到場站台，展現挺住罷免壓力的決心。



朱立倫也點出台灣當前最受關注的幾項民生議題，包括出口衰退、匯率升值、中小企業困境、大學生就業困難與高房價問題。他批評賴清德“完全無心解決民眾困苦”，反而把政治鬥爭擺在第一，“整天搞罷免，把‘國家′搞得雞犬不寧”。



他舉例指出，韓國新總統上任後已啟動“還錢於民”，國民黨也在“立院”拚還錢於民、普發1萬元，遭執政黨阻擋。朱立倫痛批賴“不食人間煙火”，還酸說“他的小孩都在美國，當然不知道台灣物價多貴”。



針對日前賴清德與客家社團互動引發語言尊重爭議，朱立倫直指，賴公開詢問客家鄉親“聽得懂台灣話嗎”是嚴重歧視，“客家話、閩南語都是我們的台灣話”，並呼籲賴清德應以行動尊重各族群文化，而非製造對立與誤解。