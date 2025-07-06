韓美官員會晤就美延長對等關稅豁免期方案磋商

中評社香港7月6日電／韓聯社引述韓國產業通商資源部消息，正在美國訪問的韓國通商交涉官員，當地星期六與美國貿易代表格里爾會晤，雙方就美國延長對等關稅豁免期的方案，進行磋商。



香港電台援引報導，韓方官員在會上就美國關稅措施表明立場，並就韓美互利共贏的製造業合作框架協議，提出韓方願景，以進一步鞏固優勢互補的兩國經濟與產業供應鏈。韓方強調，韓方認為汽車、鋼鐵、鋁等項目的關稅，應在最終協議中予以取消或大幅下調。



