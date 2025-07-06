鹿兒島縣吐噶喇列島近海5.4級地震

中評社香港7月6日電／日本西南部鹿兒島縣吐噶喇列島近海，當地下午2時07分發生5.4級地震，震源深度20公里，氣象局表示沒有海嘯風險。



自上月21日以來，吐噶喇列島地區已監測到超過1300次有感地震。



香港電台援引共同社報導，在上星期四發生5.5級地震後，當局開始疏散附近島嶼的居民，小寶島和惡石島上一共46名居民，今早登上渡輪撤離至鹿兒島市，是繼上星期五之後，第二批疏散的人員。