【
大
中
小
】 【
打 印
】
鹿兒島縣吐噶喇列島近海5.4級地震
http://www.CRNTT.com
2025-07-06 16:16:01
中評社香港7月6日電／日本西南部鹿兒島縣吐噶喇列島近海，當地下午2時07分發生5.4級地震，震源深度20公里，氣象局表示沒有海嘯風險。
自上月21日以來，吐噶喇列島地區已監測到超過1300次有感地震。
香港電台援引共同社報導，在上星期四發生5.5級地震後，當局開始疏散附近島嶼的居民，小寶島和惡石島上一共46名居民，今早登上渡輪撤離至鹿兒島市，是繼上星期五之後，第二批疏散的人員。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本鹿兒島縣吐噶喇列島附近海域地震頻發
(2025-07-03 16:53:17)
日本吐噶喇列島10天地震逾660次
(2025-07-02 17:05:53)
日本鹿兒島縣近海發生5.5級地震
(2025-07-02 16:12:18)
巨災恐撲台？熊衎昕揭可能出現海嘯方位
(2025-07-01 10:38:33)
日本北海道東部海域發生5.9級地震
(2025-06-22 10:19:16)
日本北海道根室半島近海發生6.1級地震
(2025-06-19 14:27:36)
日本北海道根室半島東南近海發生6.1級地震
(2025-06-19 09:14:25)
AIT發文PO避難包七大必備品 呼籲常備
(2025-06-12 10:54:08)
雲南洱源發生5.0級地震 震感明顯
(2025-06-05 09:20:44)