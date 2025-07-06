馬斯克新建“美國黨”　政治前景如何？

中評社北京7月6日電／當地時間5日，美國億萬富翁埃隆·馬斯克與特朗普政府圍繞日前生效的“大而美”稅收與支出法案的激烈矛盾再度升級，馬斯克宣布成立一個獨立於共和、民主兩黨的新政黨——“美國黨”，並聲稱該黨將代表美國社會“80%的中間選民”，爭取通過選舉在國會中占得一席之地。



馬斯克：把美國從兩黨制中“解放出來”



新華社報導，“今天，‘美國黨’的成立還給你們自由。”馬斯克5日在其擁有的社交媒體平台X上寫道，美國正“因浪費和貪污而破產”。



馬斯克4日在美國“獨立日”當天發起網絡意見調查，問網民是否應該成立“美國黨”，以把美國民眾從民主黨、共和黨輪流上台的兩黨體制中“解放出來”。截至5日他再次發帖時，共有124.9萬多網民參與投票，支持者占65.4%，反對者為34.6%。



“支持和反對比例為2：1，表明你們想要一個新政黨，你們也會有個新政黨。”馬斯克在5日帖文中寫道。



他還表示，為了對付美國共和、民主兩大黨，需要“採用伊巴密濃達在留克特拉戰役中粉碎斯巴達不可戰勝神話的方法：在戰場的精確位置高度集中兵力”。



留克特拉戰役是古代歐洲以少勝多的經典一役，對古希臘的歷史產生深遠影響。伊巴密濃達率領的底比斯軍隊戰勝了不可一世的斯巴達軍隊，宣告斯巴達獨霸時代的終結和底比斯的崛起。



斯克提及這場戰役頗有深意。史料記載的留克特拉戰役爆發日是公元前371年7月6日，與如今“美國黨”成立日期非常接近。另一個巧合是，與美國兩黨制類似，當年的斯巴達實行獨特的“雙王制”，雙王出身於斯巴達的兩個王族，可世襲王位。該制度旨在防止國王專斷，卻造成斯巴達內鬥不斷。

