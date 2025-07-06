印度擬對美徵收報復性關稅　談判卡在哪兒？

中評社北京7月6日電／印度和美國貿易談判最後期限將至，雙方仍在汽車、鋼鐵以及農業等領域存在分歧。印度媒體4日報導，印度計劃對部分美國產品徵收報復性關稅。印度商業和工業部長皮尤什·戈亞爾當天強硬表態，衹有互利互惠才能達成協定。



雙方分歧依然難解



新華社報導，美國所謂“對等關稅”90天暫緩期將於7月9日結束，印度和美國仍在進行貿易談判。據路透社報導，印美貿易談判目前在汽車及零部件、鋼鐵和農產品領域存在分歧。印度一方面不願開放農業和乳業市場，一方面要求美方對印度商品的關稅稅率低於面向越南等國的關稅稅率。



由首席談判代表拉傑什·阿格拉瓦爾率領的印方代表團4日結束與美方的又一輪貿易談判。印度報業托拉斯援引一名印度官員的話報導，印方代表團已經從華盛頓返回，雙方在農業和汽車領域仍有一些問題需要解決。



雖然仍存分歧，但上述官員說，談判已經進入最後階段，預計將於7月9日前發布一份公告。



據《今日印度》5日報導，美方要求印度開放農產品市場，尤其是接納轉基因玉米、大豆等農產品，但印方以“糧食安全和影響農村生計”為由拒絕。



《印度快報》5日援引一名印方官員的話報導說，印方的核心利益在於確保紡織品、鞋類等勞動密集型產品的持續市場准入，汽車零部件出口也是關切點之一。此外，美國不願在鋼鐵領域向任何國家作出讓步。

