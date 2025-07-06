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盧拉：新興經濟體有責任捍衞多邊貿易體制
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2025-07-06 17:08:52
中評社香港7月6日電／金磚國家工商論壇於當地星期六在巴西里約熱內盧舉行，重點討論加強貿易與糧食安全、能源轉型及脫碳戰略、綠色與數碼化轉型技能發展等議題。
據香港電台報導，金磚國家輪值主席國巴西總統盧拉在開幕式致辭中表示，隨著合作伙伴與受邀國家增多，金磚國家合作機制對新興經濟體的吸引力進一步增強，面對保護主義抬頭，新興經濟體有責任捍衞多邊貿易體制，改革國際金融架構，金磚國家應當用團結對抗冷漠，促進融合而不是設置壁壘。
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