熱浪來襲　怎樣做好防護？

中評社香港7月6日電／近期，已進入夏季的北半球多地遭受熱浪侵襲。持續的高溫天氣可能引發脫水、中暑、腎損傷，加劇心血管、呼吸道等相關慢性疾病造成的健康風險。新華社報導，如何在熱浪期間做好防護？世界衞生組織提供了一系列建議。



首先，遠離高溫環境。儘量待在陰涼處，避免在一天中最熱的時段外出。盡可能避免劇烈體力活動。切勿將兒童或動物留在停放的車輛內，因為溫度會迅速升高到危險水平。為防止嬰兒車內溫度過高，建議使用一塊濕的薄布覆蓋嬰兒車，並在必要時重新潤濕，還可以與便攜式風扇結合使用。



其次，保持室內涼爽。白天，當室外溫度高於室內溫度時，關閉窗戶並拉上窗簾或百葉窗，以阻擋陽光直射。夜間，當室外溫度低於室內溫度時，開窗通風降溫。當溫度高於40攝氏度時，使用風扇可能反而加劇熱感。如果使用空調，可將溫度設置為27攝氏度左右，並開啟電扇，不僅能提升涼爽感，還能節約用電。關閉不必要的燈光和電器，這樣有助減少室內熱源，減輕電網壓力。



同時，注意保持身體涼爽並補水。定時飲水，避免攝入酒精、過量咖啡因及糖分，少食多餐，穿著輕薄、寬鬆的衣物，戴帽子及太陽鏡。謹防溺水風險，不要獨自游泳。



世衞組織提醒，應時刻關注官方高溫預警，如出現頭暈、乏力、焦慮、口渴難耐、頭痛等不適，及時尋求幫助，盡快轉移到涼爽的地方並補水。一些藥物需保存在25攝氏度以下的環境或冰箱中。



人們還應關注經常獨處的家人、朋友和鄰居，尤其是患有心血管、肺或腎臟疾病的老年人。世衞組織建議人們參加急救課程，學習如何處理中暑等緊急情況。



世衞組織強調，中暑是一種可能危及生命的急症，若出現頭暈、噁心、停止出汗或失去意識等嚴重症狀，應高度重視並迅

速採取行動，優先撥打急救電話。在等待醫療救助時，利用一切可用手段為患者降溫，例如鬆開或脫去多餘衣物，幫助散熱；立即將患者轉移至陰涼處或空調環境中；用冷濕布或毛巾敷在患者身體上；如有條件，可使用冰袋、風扇，或在安全情況下將患者浸入冷水浴中。