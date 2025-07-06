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韓國獨立檢察組向法院申請尹錫悅拘留令
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2025-07-06 17:24:48
中評社香港7月6日電／韓國的獨立檢察組向法院申請拘留前總統尹錫悅。
香港電台報導，負責調查尹錫悅涉嫌內亂叛國案的獨立檢察組，今天向首爾中央地方法院申請對尹錫悅的拘留令，以調查他在去年12月初宣布緊急戒嚴，是否涉及濫權或者妨礙司法公正。
尹錫悅昨日才接受完獨立檢察組的問話。韓聯社報導，調查歷時超過9小時，主要關於尹錫悅涉嫌妨礙高級公職人員犯罪調查處執行拘留，以及緊急戒嚴發布前後召開的國務會議。
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