歐盟內部對美貿易分歧明顯　談判前景不樂觀

中評社北京7月6日電／據央視新聞：德國《商報》當地時間7月6日發表評論文章稱，歐盟與美國之間圍繞新一輪貿易安排的談判正進入關鍵階段。德國與意大利因出口依賴傾向推動盡快達成協議，而法國、西班牙、丹麥等國則對可能的讓步表示擔憂。歐盟在對美貿易立場上的分歧日益凸顯，相關談判進展緩慢，前景不容樂觀。



文章指出，儘管歐盟委員會主席馮德萊恩強調希望達成“框架性協議”，以避免美方新一輪關稅措施生效，但多方擔憂歐方在壓力下被迫接受一份“不對等”的協議。多名外交人士直言，目前談判結果可能對歐盟整體不利。



從德國方面來看，鑒於汽車及相關工業對美出口依存度高，維持穩定貿易關係對德國產業至關重要。德國總理府與本國車企曾就特定出口配額模式與美方進行磋商，建議將關稅優惠與企業在美產能掛鈎。一位歐盟委員會高級官員對此表示擔憂，認為此舉變相鼓勵產業外遷，有損歐盟整體利益。



與此同時，一些成員國代表警告稱，歐方如在農產品市場准入、汽車產業政策等關鍵議題上作出過度讓步，可能對歐盟統一市場構成衝擊。一名外交官批評稱，個別國家推動的“快速交易”方式，可能犧牲長期利益換取短期關稅緩解。



文章最後總結稱，歐盟對美貿易磋商不僅是經濟層面問題，更關乎成員國間協調能力和對外一致性。一旦缺乏統一立場，將被迫面對更複雜的外部博弈環境。