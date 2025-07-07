煙火市集連兩岸　京台青年生活節舉辦

台灣特色小吃“大腸包小腸”攤位。（中評社 王若菡攝） 中評社北京7月7日電（實習記者 王若菡）7月2日至7月6日，“灣Day in北京”2025京台青年生活節在北京衛星製造廠科技園成功舉辦。本次活動由北京市青年聯合會、北京青少年服務中心、海淀區人民政府台灣事務辦公室和中關村街道辦事處聯合主辦，以別開生面的“市集經濟”形式，為兩岸青年搭建了一個深入交流的平台，有效促進了京台兩地人民在美食、文化與商業領域的互動與融合。



作為2025兩岸青年峰會“青・創”分論壇的組成部分，本屆京台青年生活節（第三屆）巧妙融合了北京衛星製造廠科技園的航天科技元素與台灣“三太子”民俗風情，吸引了眾多兩岸青年熱情參與。



步入園區，“在京台灣美食地圖”與園區導覽的藍色立牌格外醒目。據本次活動主辦方、華燦工場（北京）科技發展有限公司董事長李偉國先生介紹，該市集緊扣兩岸飲食文化特點開設了30餘家特色攤位：從寶健集團、旺旺集團等家喻戶曉的優質台資企業到“大腸包小腸”、鳳梨酥等台灣特色小吃；從“海淀有禮”的京韵特色文創到北航、北服的校企融合產品……攤位內容真正實現了“一站式體驗京味京韻、寶島風情”。



除了海峽兩岸的美食與文創，活動現場還精心設置了台灣歌手Live專場以及播放兩岸經典流行歌曲烘托活動氛圍。《一樣的夏天》、《稻香》等經典旋律引發遊客們不自覺的哼唱，更為兩岸青年的交流互動打造輕鬆、多元的煙火舞台。



為加強互動體驗，主辦方還將北京及台灣的美食、美景製作成印章，推出消費集章送好禮福利。手持打卡地圖的遊客集滿2章可兌換定製冰箱貼，集滿4章可兌換原創吧唧，集滿6章可兌換手作漆扇，集滿15章還能領取三重豪禮套裝。



通過與李偉國先生的交流，我們瞭解到本次活動不僅僅止步於一時的攤位展示，還要進一步向兩岸青年展現北京創新創業的發展機遇。以在京台灣美食地圖為例，本次活動聚集20個在京台灣餐飲商家進行推廣，促進台商在京宣傳發展的同時也能為青年在京創新創業提供新的靈感與思路。此外，主辦方還將以兩岸文化交流為紐帶，進一步拓展在京台灣科技地圖、體育地圖等，促進京台兩地更好的交流合作。

