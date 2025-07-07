鄧希煒：世界向多極過渡 小經濟體更有機遇

香港大學經管學院副院長（對外事務）、亞洲環球研究所所長鄧希煒（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月7日電（記者 盧哲）第七屆“香港大學中國經濟季度論壇”系列活動近日舉行。香港大學經管學院副院長（對外事務）、亞洲環球研究所所長鄧希煒發表題為《地緣政治下的亞洲經濟新格局》的主旨演講。鄧希煒認為，未來十年的“全球化”，各國經濟交往將更加碎片化、數字化、區域化，世界向多極過渡。全新的“全球化”可能是沒有美國參與的。在此過程中，兩個大國可能會有一些摩擦和競爭，而小的經濟體會更有機會冒起。他強調，在企業出海潮裡，香港仍然大有機遇，同時香港可把幾個中心地位優勢協同起來，成為一個在地緣政治影響下可以得到更多紅利的開放性經濟體。



在演講中，鄧希煒表示，現時美國政策不確定性指數(EPU)再度上升，擾動全球投資與預期。他指，政策不確定性不僅來自關稅本身，還包括其實施時機、豁免條件及對企業的補貼政策，令市場難以形成穩定預期。同時，全球資產配置的再平衡方面，大宗商品基金與黃金ETF資產規模上升；新興市場債券及股權基金出現淨流出；投資者更偏好美元資產與短久期工具。



鄧希煒認為，未來十年的“全球化”，各國政府將更加關注ISEG（包容性安全經濟增長），例如會有更多鼓勵回流的產業政策。同時，經濟交往將更加碎片化、數字化、區域化。中美兩國的相互依賴將會減少，但不會完全脫鈎，兩國之間緊張關係還會持續多年。



鄧希煒說，曾經認為各國必須在經濟、政治甚至意識形態方面在美國或中國之間選邊站，但他們開始對衝。“例如出現的金磚國家、RCEP、CPTPP，中國和中東等的情況。”世界向多極過渡。



香港已經正式申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並且正在積極爭取盡早加入。鄧希煒認為，香港至今未能加入背後有地緣政治的原因。但未來能夠加入的話，香港作為區內貿易港口，是非常重要的。



鄧希煒強調，“我們不要把所有目光都放在美國。應該有一個樂觀的態度，一個全新的‘全球化’有可能是沒有美國參與的。美國不打壓全球化我們已經應該開心了，不要期望美國有一天會回到推動全球化的陣營裡。”