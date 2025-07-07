快評：M503銜接線全啟用　台灣擔心什麼？

中評社快評／民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，至此，M503航線3條銜接航線W121、W122、W123全部啟用。國台辦發言人陳斌華昨天指出，民航局宣布啟用M503航線W121銜接航線，“是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。”



台灣方面對W121銜接航線啟用反應很大，陸委會稱強烈遺憾，指該做法將升高區域情勢。台灣民航當局要求陸方盡速與台方展開溝通，並稱將會嚴密掌握相關航班飛航狀況。云云。



M503航線是國際民航組織（ICAO）批准、於2015年1月12日起在台灣“海峽中線”西側劃設的新國際民航航線，有三條銜接線與航線連接，從北往南分別為W121，W122，W123。航線一開始自北往南飛行，2018年增加往北路線。2018年1月4日，M503航線北上運行及相關銜接航線開始啟用；2024年1月30日，民航局宣布取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用W122、W123銜接航線由西向東運行；2025年7月6日，啟用W121銜接線。



台灣方面指M503航線過於接近“海峽中線”及相關敏感空域，減少台灣空防預警時間，大幅增加空防成本，而一直加以反對、表達抗議。台灣“國防安全研究院國防戰略與資源研究所”所長蘇紫雲昨天稱，大陸啟用W121支線航道，不僅將壓縮台灣空防縱深及預警時間，更試圖徹底抺去“台海中線”。



蘇紫雲道出台灣方面的擔心。然而，這種擔心有些可笑。如國民黨“立委”馬文君昨天所說，如今大陸戰機每天環繞台灣，又何需民航掩護？過去有“海峽中線”的軍事敏感，民進黨執政這幾年來已經形同虛設，有什麼反對的理由？！



大陸不承認所謂的“海峽中線”，這條所謂的“中線”在大陸戰機常態化自由飛越後早已不復存在。另外，M503航線及3條銜接線經國際民航組織（ICAO）批准，位於上海飛航情報區內，台灣當局的反對、抗議再多，也都無濟於事，就如前數次一樣。