研判科技發展趨勢，戰略科學家們關心啥？

7月6日，第二十七屆中國科協年會發布2025重大科學問題、工程技術難題和產業技術問題。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，7月6日，第二十七屆中國科協年會在京發布了具有引領性、創新性、戰略性的10個前沿科學問題、10個工程技術難題和10個產業技術問題，研判未來科技發展趨勢，前瞻謀劃前沿科技領域與研究方向。



據介紹，今年征集發布活動由80家全國學會定向邀請56位戰略科學家，圍繞數理化基礎科學、地球科學、生態環境、製造科技、生命健康等十大領域推薦了90個問題難題，最終選出30個兼具科學價值和戰略意義的問題難題。



7月6日，第二十七屆中國科協年會發布2025重大科學問題、工程技術難題和產業技術問題。新華社記者 溫競華 攝



2025年，戰略科學家們都在關心什麼？



基於密碼學視角的人工智能安全新理論和防護體系、基於臨床和多組學大數據的新藥研發體系、衛星遙感數據的智能化處理與產業化應用……記者梳理發現，這30個問題難題中，很多都是人工智能與各學科領域的交叉融合。



其中，“基於密碼學視角的人工智能安全新理論和防護體系”以最高票數入選“十大前沿科學問題”。



當前，全球人工智能正進入快速發展和深度應用時期，隨之而來的安全問題越來越凸顯。而基於密碼學的人工智能安全防護，有望推動人工智能安全從經驗性防禦向數學可驗證安全範式跨越，是近年來興起的重要研究方向。



“一方面，密碼學可以有效作用於人工智能的數據信息隱私保護；另一方面，密碼學中的可證明安全機制可以用於防範深度偽造技術，識別圖片、視頻等的真實性，確保人工智能安全、可靠、可控。”中國科學院院士、清華大學高等研究院楊振寧講座教授王小雲介紹。



王小雲說，從密碼學角度研究人工智能安全與防護是一個交叉學科的新興方向，國內外的科研探索可以說是齊頭並進，“我們推薦這個問題，就是希望有更多人工智能專家和密碼專家注意到這一發展態勢，產出一批突破性的研究成果。”



在“十大工程技術難題”中，也不乏與人工智能緊密相關的交叉學科問題。例如，“面向通信與智能融合的智簡網絡技術體系”提出利用人工智能技術突破通信體制在速率、容量和場景適配上的發展“天花板”。



中國工程院院士、北京郵電大學教授張平說，當前，通信領域面臨理論性、智能性、靈活性三大瓶頸，難以應對智能泛在化及可持續發展的需求。智簡網絡作為通信系統設計的新技術體系，通過深度融合通信與智能，實現系統的高度簡約化，對我國經濟社會可持續發展、提升信息通信領域國際競爭力意義重大。



“通信領域過去基本上是沿著香農定律在發展，它的一個基本難題就是：帶寬越寬、網速越快，消耗的資源就越多。就像修馬路，車道越多、馬路越寬，占地就越多。而人工智能自然交互的演進方向，為通信系統減少資源消耗和算力浪費提供了一個新引擎。”張平說。



在“十大產業技術問題”中，“腦功能評估與腦機智能閉環干預”這一問題提出，通過基於多模態神經成像與人工智能分析的系統檢測評估體系與腦機接口技術干預訓練方案，促進卒中患者神經可塑性和神經網絡重組。



中國科協科學技術創新部副部長肖朝瓊認為，如果這一問題得到解決，將顯著提升卒中患者的康復效率和效果，改善他們的生活質量，同時，也將推動腦機接口、智能康復機器人和可穿戴監測等產業的發展，催生新技術和新產業。



此外，今年征集發布活動採取戰略科學家和青年科技人才雙軌協作模式，匹配了相關青年科技工作者擔任學術秘書，深度參與問題難題的深度解讀和內容深化，在保證專業權威性的同時，強化青年科技人才的培養。



自2018年起，中國科協連續8年組織開展科技問題難題征集發布活動。中國科協將持續關注已發布的問題難題，引導廣大科技工作者聚焦國家重大需求，開展原創性、引領性攻關，不斷夯實高質量發展的科技支撐。