731部隊原成員口述證言首次在國內公布

圖為胡桃澤正邦。（圖片來源：受訪者） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，紀念全民族抗戰爆發88周年之際，侵華日軍第七三一部隊（簡稱731部隊）罪證陳列館7日在館內展出731部隊原成員胡桃澤正邦的口述證言。長達83分鐘的視頻中，胡桃澤正邦供述了731部隊從事人體解剖、開展人體實驗以及實施細菌戰等罪行。



哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成說，胡桃澤正邦是731部隊的解剖技師，曾從事結核菌實驗研究，後參加活體解剖，於20世紀90年代去世。據《關東軍防疫給水部留守名簿》記載，胡桃澤正邦出生於1913年5月，1944年5月任技師助理。



據介紹，這份視頻資料是胡桃澤正邦1991年8月在一次展覽上揭露731部隊罪行的影像，後被日本民間和平團體保存。2024年8月，該館在日本731問題研究專家原文夫處征集而來。



胡桃澤正邦供述說，被實驗者被稱為“馬路大”（日語“原木”的意思），其中包括中國人、朝鮮人、蒙古人、蘇聯人等，特設監獄中的常備人數在40人以上，並會“不斷補充”。



胡桃澤正邦表明自己曾解剖過300多人。731部隊人體解剖小組最少有5個人，一個小組在一天能完成3個人體解剖任務。“解剖時人還是溫熱的，有血噴出”。



胡桃澤正邦說，731部隊研製生產鼠疫、霍亂、傷寒、痢疾、炭疽等病菌，一天要生產兩噸，並在重慶、湖北等地實施細菌攻擊，就像無人機給田地播撒藥劑一樣。其間，有日本軍醫誤吸鼠疫菌，不到12個小時便死亡。



金士成說，這些殘酷細節印證了731部隊對人類生命的極端漠視，視頻中“禁止對外洩密，甚至不能告知家人”“我妻子不知道我是幹解剖的”等信息，反映了731部隊的高度保密性，也解釋了其罪行被長期掩蓋的原因。



“這是揭露731部隊罪行的‘活證據’，其價值不僅在於還原歷史細節，更在於以加害者的視角揭露了日本軍國主義嚴重違反國際公約與醫學科研倫理，實施反人類暴行。”侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民說，這一資料為731問題研究進行了有效補充，進一步揭示了731部隊犯罪全貌。