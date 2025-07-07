中國AI搶先機　經濟發展動能增

阿里巴巴大舉押注AI領域，計劃未來三年投資至少3800億元人民幣在AI及相關基礎設施之上。市場憧憬阿里在AI領域的技術將有創新與突破。（大公報） 中評社香港7月7日電／阿里巴巴、比亞迪、小米集團等中資科技股在今年上半年升幅介乎三至七成，表現優於大市，這折射出市場看好中國技術不斷創新，尤其在全球人工智能（AI）競爭賽道有能力脫穎而出，成功搶占先機，推動大模型、人形機器人、智能駕駛加速商業化應用，為經濟發展添加動能。



大公報報導，今年上半年，在環球政經複雜多變的環境下，港股表現標青，恒生指數勁升逾20%，漲幅超逾4000點，創出歷來半年最大點數升幅，表現遠遠優於MSCI環球股市指數約8%的升幅，中資科技股成為拉動港股上升的主要動力來源。



外資看好 料更多DeepSeek時刻



值得留意的是，中資科技股繼續受捧，市場押注中國AI技術進步，預料將出現更多DeepSeek時刻，技術震撼全球。除了AI大模型，預期中國在不同領域如人形機器人、智能駕駛將有新的技術出現。



以上半年升逾三成的阿里巴巴為例，旗下電商、雲業務有不俗表現，其中淘寶電商逐步向生活消費平台轉型，而阿里雲則在中國市場保持第一優勢，現水平阿里巴巴預測市盈率為11.5倍，只是美國亞馬遜的三分之一而已，股價仍具吸引力。



事實是DeepSeek大模型低成本、高效能技術，以及算法震撼全球，展現出國產AI大模型技術進步與突破，國際資本已重新評估中資科技股投資價值。目前外資對中國AI概念股投資意欲持續增加，加上最近傳出蘋果公司可能放棄自研AI大模型，旗下手機等電子產品改用第三方AI大模型，進一步增加蘋果公司是否與阿里巴巴合作的機會，對阿里巴巴股價有支持作用。



阿里重注AI 投資數千億



阿里巴巴大舉押注AI領域，計劃未來三年投資至少3800億元人民幣在AI及相關基礎設施之上，金額超過十年的投資總額，市場憧憬阿里巴巴在AI領域的技術將有創新與突破。



例如在AI大模型有望彎道超車，阿里巴巴將進一步推出在推理能力方面更上一層樓的AI大模型，預期進一步吸引資金追入。



AI專利數量增 加速產業商業化



值得留意的是，中國AI商業化應用正在提速，加快產業升級轉型，中國科技企業與多間外國企業在AI商業應用展開合作，為手機用戶提供AI功能服務及開發下一代智能駕駛解決方案，並且構建AI創新應用場景。因此，中國AI技術創新潛力巨大，在全球AI競爭賽道上可望成功搶占先機。



事實上，中國AI專利申請數量持續快速增長，證明創新發展取得成效，為建立科技強國提供有力支撐。根據中國工信部發布的2024年生成式人工智能（生成式AI）全棧技術（Full－stack technology）專利分析報告顯示，2017年至2024年間，中國生成式AI公開專利申請的年均復合增長為31.6%，展現AI技術變革式的創新發展勢頭。



中國AI技術突破陸續有來，國際資本繼續對中資科技股趨之若鶩，支持港股繼續呈現強勢，跑贏全球股市。