乘“數”而上　中國數字經濟動能澎湃

7月2日，2025全球數字經濟大會在北京國家會議中心開幕。本屆大會以“建設數字友好城市”為主題，呈現開放共享、聚焦前沿、產業融合、增強體驗四大亮點。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報道，發展數字經濟，是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。2024年，我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重10%左右，數字經濟規模穩居世界第二……數字經濟發展的動能澎湃。



2025年一季度，數字產業實現業務收入8.5萬億元，同比增長9.4%，增速較上年同期提升4.4個百分點。其中，製造業和服務業部分分別增長10.4%和8.2%，數字“賦能”效果明顯。



截至今年3月底，我國已建成5G基站439.5萬個，通信網絡加快向5G-A演進升級，全國86個城市啓動萬兆光網試點部署，數字基礎設施持續優化升級。



今年前5個月，數字經濟核心產業同比增長10%，全國企業采購數字技術金額同比增長9.7%，數實融合有序推進。



數字產業呈現積極發展態勢，為穩定經濟增長、賦能千行百業作出了重要貢獻。



【數據賦能產業轉型】



數據顯示，我國已建成3萬餘家基礎級智能工廠、1200餘家先進級智能工廠、230餘家卓越級智能工廠……數實融合進一步提速，推動產業提質增效。



數字經濟融合滲透不斷加大，對工業生產帶動作用增強。今年5月份數字產品製造業增加值增長9.1%，明顯高於全部規模以上工業增速。