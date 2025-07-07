紀錄片《里斯本丸沉沒》在港首映

7月6日，電影制片人兼導演方勵接受新華社記者采訪。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，紀錄片《里斯本丸沉沒》6日在香港舉行首映禮，以此紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。



《里斯本丸沉沒》取材自太平洋戰爭時期一段真實歷史。1942年10月，關押1800多名英軍戰俘的侵華日軍運俘船“里斯本丸”號從香港前往日本。由於日軍沒有遵照國際公約標識運俘船，該船途經舟山附近海域時被美軍擊中，日軍不但不及時施救，反而射殺逃生人員。生死關頭，舟山東極漁民一次次劃著小舢板衝入槍林彈雨，先後救起384名戰俘。



這部歷時8年拍攝的紀錄片，搶救性尋訪事件親歷者及其後代、歷史學者，挖掘出大量珍貴歷史文獻和影像資料，讓這段歷史得以在大銀幕上重現。



出席首映禮的全國人大常委會委員、香港愛國主義教育工作小組組長李慧琼表示，這段歷史是鮮活的愛國主義教材，提醒大家歷史不應被遺忘，和平與安定來之不易。相信重溫歷史，能讓更多香港市民，尤其是年輕一代，對愛國主義與抗戰精神體會更深。



“‘里斯本丸’號沉沒事件的歷史起點在香港。”電影制片人兼導演方勵接受新華社記者採訪時表示，這段鮮為人知的歷史事件與香港有著深厚淵源。



方勵說，今年恰逢抗戰勝利80周年，能面向香港觀眾講述中國人民自己的抗戰故事，展現歷史事件背後人與人之間的真摯情感，有著特別的意義。



“《里斯本丸沉沒》不僅是一次深刻的歷史回顧，更是在提醒我們和平需要代代守護。”香港市民方女士說。



《里斯本丸沉沒》將於7月24日登陸香港院線。公映前，該部影片還將走入香港理工大學，面向學生群體展映。

