中小企業運行穩中有進

工人在位於江蘇省興化市戴南鎮的江蘇銀錫高溫綫纜有限公司車間進行生產作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據光明網報導，“中小企業聯繫千家萬戶，是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量。”工業和信息化部部長李樂成在日前舉辦的第二十屆中國國際中小企業博覽會上表示。



數據顯示，目前我國已累計培育科技和創新型中小企業超60萬家，專精特新中小企業超14萬家，專精特新“小巨人”企業1.46萬家。



數字化轉型提升質效



前不久，工信部發布第三批中小企業數字化轉型城市試點名單。2023年起，工信部聯合財政部開展中小企業數字化轉型城市試點工作，已遴選出3批101個城市，支持超4萬家中小企業實施數字化改造。兩年來，中小企業數字化轉型進展不斷加快，質效穩步提升，試點工作對中小企業數字化轉型的系統性賦能作用不斷顯現。



工業和信息化部中小企業局副局長賈宏偉表示，各地因地制宜出台200餘項相關政策制度，初步探索形成一批覆蓋企業改造、產品供給、融資促進、人才培訓、安全防護、服務載體建設以及試點組織實施的長效機制。



作為華南地區工業門類最齊全的城市，廣州市產業基礎雄厚，數字生態領先。廣州已經建成3個國家級跨行業跨領域工業互聯網平台和15個專業特色平台，形成了以賽意信息、樹根互聯、致景科技等為代表的數字化服務商集群。



“我們累計打造3家全球‘燈塔工廠’，10家國家級智能製造示範工廠，10家國家級5G工廠。”廣州市工業和信息化局副局長黃符偉告訴記者，廣州以龍頭企業為牽引，通過商業訂單拉動供應鏈企業上雲上平台，實現各生產製造環節高效協同。例如，廣州致景信息科技有限公司以飛梭智紡系統接入超9000家紡織企業，鏈接全國超70萬台紡織設備，大幅縮減平台訂單匹配周期，將設備開機率提高70%。



此外，各地已培育數字化服務商3500餘家，打造“小快輕准”技術產品1萬餘項，初步形成了“政產學研用金”多方聯動、數字化供給資源高效匹配、公共服務保障有力的中小企業數字化轉型生態。