特朗普稱馬斯克成立新政黨“完全脫軌失控”

這是2月19日在美國首都華盛頓白宮拍攝的埃隆·馬斯克。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普當地時間6日在社交媒體發文，矛頭再次對准此前一天宣布成立新政黨的美國億萬富翁埃隆·馬斯克。特朗普表示，馬斯克在過去幾周“完全脫軌失控”，且如果美國航天局（NASA）局長一職由馬斯克的一位密友擔任，“極為不妥”。



馬斯克當地時間5日在社交媒體上發布消息，表示獨立於共和、民主兩黨的新政黨——“美國黨”成立。



特朗普6日在社交媒體發文說，看到馬斯克在過去五周完全“脫軌失控”，基本上陷入“如火車事故般”災難性局面，“令人難過”。他還提及提名NASA局長人選一事，表示NASA作為馬斯克企業的重要合作方，如果局長由他的一位密友擔任，這“極為不妥”。



特朗普去年12月提名美國富豪賈裡德·艾薩克曼接任NASA局長。5月31日，即在白宮為馬斯克舉行“歡送會”次日，特朗普宣布對艾薩克曼“以前各種關係”的詳細審視後作出撤回提名的決定。



艾薩克曼是美國支付服務商“Shift4支付”的創始人兼首席執行官，與馬斯克關係密切。艾薩克曼是馬斯克旗下太空探索技術公司的重要客戶，為該公司的服務支付了數億美元。馬斯克支持艾薩克曼出任NASA新任局長，而NASA是太空探索技術公司的大客戶。



“今天，‘美國黨’的成立還給你們自由。”馬斯克5日在其擁有的社交媒體平台X上寫道，美國正“因浪費和貪污而破產”。他聲稱該黨將代表美國社會“80%的中間選民”，瞄准明年的國會中期選舉，爭取在參眾兩院占得一席之地。



馬斯克是在對他4日所發一條貼文的回復中作出上述表述的。“支持和反對比例為2：1，表明你們想要一個新政黨，你們也會有個新政黨。”

