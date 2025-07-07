富權：廈金泳渡停辦　民進黨“人造瘟疫”？

中評社香港7月7日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：“廈金泳渡”停辦民進黨當局是“人造瘟疫”？以下為文章內容。



兩岸唯一由雙方官方合辦的游泳賽事——“金廈泳渡——全球華人接力公開賽”活動，今年邁入第十三屆。該項活動自二零零九年開辦以來，十六年間除了疫情停辦三年之外，年年舉辦，這不僅象徵著金廈兩門深厚的情誼，也彰顯出兩地人民共同“追求和平”的願景。但是，在今年卻遭到民進黨當局以“具統戰色彩”為由，要求金門縣政府停辦，這是該項活動唯一遭人為的原因停辦，因而有人嘆息，民進黨當局比不可抗力的新冠肺炎疫情還要無情，其迫使停辦“金廈泳渡”的行為，不啻是“人造瘟疫”。



“廈金泳渡”活動從二零零九年開始舉行，是在金門縣政府已經連續舉辦多年的“金門海上長泳”活動的基礎上，與對岸福建省體育局及廈門市政府輪流做東舉辦。單數年選手由廈門的椰風寨游到金門的雙口海灘，雙數年則反向進行。賽程為七千米L型泳道，每屆約有來自台灣、大陸、香港、澳門地區，及英國、葡萄牙等國家的二百名華人選手參加。活動以兩人一組接力方式進行，第一棒游至檳榔嶼附近交棒，再由第二棒游向終點。這項活動不但結合專業競技、全民參與與金廈體育交流，更透過水上運動推廣觀光旅遊，打造“金門運動態，情境深體驗”的國際化體育品牌。而且兩岸泳者在冰冷海水中以體育促進交流。



今年的“廈金泳渡”，定於七月二十六日結合金門縣的“二零二五金門海上長泳”聯袂進行。由於今年是單數年，因而“廈金泳渡”是從廈門下水出發游向金門。但就在金門縣政府緊鑼密鼓籌備之時，金門縣政府接到陸委會的口頭指示，以“具有統戰色彩”為由要求停辦。金門縣政府曾派出縣長級官員親到陸委會交涉，仍不得要領。在前日舉行的陸委會例行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，今年的“金廈泳渡”是廈門市和福建省主辦的統戰活動，陸方不光是選手要入境金門，還有大陸的政府官員、大陸電視台記者要來做直播或是無人機要空拍，“而且這次是從廈門游來金門，要進入台灣的禁限制水域，不光是大量的陸籍選手，還有許多陸籍船隻，顯然台方海巡單位必須派員戒護引領，不是說想辦就可以辦，如果我們批准，必須還要有很多安全工作要部署，所以台方會比較謹慎處理。”不過，對於“廈金泳渡”活動是否已確定辦不成？梁文傑未說死，表示“仍在審查當中”。

