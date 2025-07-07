元朗細價樓受捧　短炒成交半年逾30宗

去年開售的元朗尚柏，今年入夥後暫錄約11宗短炒成交個案。（大公報） 中評社香港7月7日電／香港樓價回穩，誘使投資者鎖定利潤沽貨。細價樓集中地元朗、屯門及天水圍等，今年不乏短炒獲利個案，其中以元朗區最“熱炒”，區內代理指，受惠百元印花稅2月出台，區內細價樓迄今已錄逾30宗短炒成交，個別賺幅高達77%。



單幢盤好景樓9個月賺180萬



大公報報導，元朗區單幢樓入場門檻低，成為投資者羅致目標，個別轉手獲利甚豐。中原地產副區域營業經理王勤學表示，位於元朗市中心的好景樓低層F室，實用面積429方呎，附連約1340呎大平台，投資者去年9月以公司名義斥資235萬元購入，比當時市價低約8%，今年5月開價445萬元放盤，上月減至415萬元賣出，實用呎價9674元，投資者持貨衹有9個月，賬面速賺180萬元或77%，賺幅料為去年全面“撤辣”後最多。據悉，買家鐘情單位連大平台，所以不惜以略高於市價承接。



發展商去年以低價開售的元朗新盤尚柏，今年入夥後累計已錄約11宗短炒成交，賬面賺幅約3%至13%，其中5座中層J室一房戶，實用面積282方呎，今年5月以282萬元沽出，實用呎價1萬元，原業主持貨衹有半年，賬面獲利31.6萬元，單位炒貴12.6%。



年初入夥的天水圍YOHO WEST亦有投資者賺錢離場，代理指，該屋苑3B座低層B8室兩房戶，實用面積440方呎，原業主2023年12月以483.1萬元一手購入，上月以516.8萬元轉手，約一年半升值33.7萬元，賺幅約7%。



租賃市場旺 投資者入市



業內人士分析，專才及內地生帶來龐大租賃需求，細單位租金回報可觀，加上新界上車盤入場門檻低，吸引投資者“低撈”收租。隨著百元印花稅效應發揮，細單位樓價趨穩，部分投資客見有利可圖，決定鎖定利潤，高價轉手止賺離場。