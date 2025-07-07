富權：W121銜接航線操之於我　由單方決定

中評社香港7月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：“W121”銜接航線是“可操之於我”由單方決定。以下為文章內容。



中國民航局昨日宣佈，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用“M503”航線“W121”銜接航線。國台辦發言人陳斌華應詢表示，民航局這一舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。陳斌華還指出，“M503”航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自“M503”航線及“W122”、“W123”銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。



民進黨當局“生蝦咁跳”，跳出來“貓刮咁嘈”，聲稱大陸方面“單方作為改變現狀”，增加兩岸及區域不安，並要求陸方儘速透過既有機制與台灣方面協商。而民進黨政客則從政治層面叫讓，這項措施迫近“海峽中線”將“壓縮”台灣當局的軍事空間，因而是以“民航合法化”包裝的“法律戰”。



實情是如此嗎？非也。實際上，“M503”航線及其“W121”銜接航線，是經國際民航組織批准的民航線路，有三條聯絡線與航線連接，從北往南分別為“W121”，“W122”，“W123”。按照國際通行標準，一條航線上的日均航班量超過四百架次，就需要進行航線的分流。而從珠三角至長三角之間緊貼沿岸的傳統“A470”航線，每天的航班量超過一千二百架次，造成嚴重壅塞及延誤，正點率僅有百分之四十六，亦帶來安全隱患，航線優化迫在眉睫。在這樣的背景下，中國民航局於二零零七年計劃在“海峽中線”西側劃設新國際民航航線。經與美國等多國航空專家共同完成航線的設計及評估，美國聯邦航空總署也給予認證與背書，並經國際民航組織核准，指定該航線代碼為“M503”，航線運行精度、安全性及可靠性符合國際民航組織規範，計劃於二零零八年一月啟用。與“M503”配套的還有三條聯絡線，通往東山（位於浙江省瑞安市）、福州、廈門，編號為“W121”，“W122”，“W123”。此航路橫向聯絡線與金門、馬祖兩地使用機種的航路高度皆不同（“M503”飛行高度為九千米以上，金馬航線飛行高度為六千米左右，兩者的垂直高度相隔三千米左右），完全沒有危險。



“M503”航線及其“W121”、“W122”、“W123”銜接航線，不但是在“海峽中線”的西邊，而且更是在上海飛航情報區內，設立和啟用該航線是中國民航空域管理的常規工作。而且，也經過與美國等多國航空專家共同完成航線的設計及評估，並經國際民航組織核准。因此，大陸方面啟用這些航線，完全是大陸“可操之於我”的內部事務。何況，自“M503”航線開通後，使用者除了中國大陸、香港地區的航空公司之外，還有美國、日本、馬來西亞、菲律賓等多國的十多家航空公司，甚至更有台灣地區的五家航空公司提出新增航班的申請。大多數都是上海出發，飛往港澳或東南亞、澳洲的航班。

