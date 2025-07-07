CCL半年微跌1.1%　九龍新界東逆市揚

本港拆息回落，供平過租之下，除了吸引投資者入市，亦有租客加快置業步伐。（大公報） 中評社香港7月7日電／今年2月財政預算案放寬百元印花稅，加上本港拆息持續低企，釋放樓市購買力，反映主要屋苑樓價走勢的二手指數CCL，成功企穩136點，6月底報136.13點，上半年微跌1.1%。地產代理表示，利好樓市消息紛紛出現，對下半年市道樂觀，預期中小型住宅樓價上漲3%至5%，豪宅看升2%，全年料平穩微升。



大公報報導，回顧今年初，CCL一度回落約2%，但受惠財案公布多項利好經濟措施，加上放寬百元印花稅樓價門檻，400萬元以下物業即時受惠，上車客及投資者入市成本大減，積極吸納細碼樓，並帶動換樓鏈，中小型住宅樓價逐漸回穩。財政預算案公布迄今，CCL累計反彈0.92%，上半年跌幅收窄至1.1%，若與2021年8月樓市高峰期比較，CCL回落28.85%。



上半年CCL八大指數錄得兩升六跌，以新界東二手樓價指數表現最佳，6月底報152.71點，較去年12月底上升2.92%；其次是九龍區二手指數，上半年升0.28%，報134.18點。



中小單位企穩 豪宅跑輸



二手豪宅受外圍政經局勢不穩影響，交投淡靜，表現跑輸大市，大型單位指數6月底報136.12點，上半年累跌3.36%。反觀，中小型單位指數上半年僅跌0.64%。業界分析指，百元印花稅放寬至400萬元或以下物業，加上拆息持續偏低，供平過租差距擴大，細價樓租金回報愈趨可觀，吸引部分投資者入市，有助細單位樓價短期企穩。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價已重上升軌，最近本港拆息回落，供平過租，吸引投資者買樓收租之餘，亦有租客加快置業。市場普遍預期下半年將減息兩次，息口向下，吸引買家入市，相信樓價下半年穩步緩緩上升。



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上半年樓價受關稅戰擾攘及新盤低價開售衝擊，表現仍較遜色，惟跌幅已逐步收窄，接近第二季尾段，利好樓市的消息出現，對下半年住宅市道感樂觀。在高才通、投資移民、專才及留學生持續增加下，本港剛性住屋需求仍然強烈，而樓價自頂峰回落約三成，料可吸引不少購買力入市，他預期下半年中小型住宅樓價上漲3%至5%；豪宅樓價看升2%，全年料平穩微升。