通脹關稅叠加“大而美”法案　美股恐大瀉

市場分析意見認為，美聯儲主席鮑威爾於本月降息幾率已暴跌至4.7%。（大公報） 中評社香港7月7日電／大公報報導，獨立股評人黎家鑫分析認為，2025年下半年全球金融市場迎來關鍵轉折點，美國核心PCE通脹持續逼近3%是否仍會降息？而且特朗普新一輪關稅8月1日全面生效，市場預期與真實情況走向可能嚴重分歧。再加上“大而美”法案效果慢慢會在下半年反映，讀者諸君需作好美股懸崖式下跌的準備。



最新數據顯示，美國5月核心個人消費支出物價（核心PCE）指數同比增長2.7%，高於預期，創2025年2月以來新高。核心PCE環比增長0.2%，持續高於美國聯儲局的目標。畢馬威首席經濟學家斯旺克警告：“關稅傳導效應將在第三季末顯現，屆時物價可能出現跳升。”費城聯儲銀行模型顯示，若關稅覆蓋面擴大至60%商品類別，將額外推升美國消費物價指數（CPI）約0.8個百分點。更有部分分析預測若核心PCE突破3.5%，標普500可能面臨10%至15%修正。



美9月減息機會降至68%



值得注意的是，就業市場強勁程度超預期，6月非農新增14.7萬個崗位，時薪環比增長0.4%，這使得美聯儲主席鮑威爾在最新聲明中明確表態：“當前數據不支持立即放鬆政策。”



芝加哥商業交易所（CME Group）利率期貨交易數據顯示，7月降息幾率已暴跌至4.7%，9月降息50基點的押注也從80%降至68%。



另一方面，“大而美”法案通過後，清潔能源股即將遭遇精準打擊。特斯拉（TSLA.US）上周四輕微下跌，太陽能板塊ETF（TAN.US）反向急升四日衝上高位。法案取消電動車稅收抵免後，行業平均獲利預期下調12%至15%，只是未會即時反映在價格上；相反地，傳統能源股或將受益於法案中頁岩氣補貼條款。



同時，特朗普政府稱7月9日正式啟動關稅通知鬧劇，目前已知越南成為最大讓步者，接受20%基礎關稅（較4月威脅的46%大幅降低），但“中國轉口”商品仍面臨40%懲罰性稅率；英國則以框架協議換取汽車零件關稅豁免；加拿大緊急撤銷數字服務稅後，爭取到農產品零關稅待遇。日本談判陷入僵局，特朗普威脅將稅率從原定24%升至35%。完全不是對等地位商談，讀者諸君且耐心等談判結果為宜。