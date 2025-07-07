李強出席金磚國家領導人第十七次會晤

當地時間7月6日，國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第一階段會議，就“和平與安全、全球治理改革”議題發表講話。這是與會領導人集體合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，當地時間7月6日，國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第一階段會議，就“和平與安全、全球治理改革”議題發表講話。金磚成員國領導人與會。巴西總統盧拉主持會議。



李強表示，當前，世界百年變局加速演進，國際規則和秩序遭受嚴重衝擊，多邊機制權威和效能減弱。習近平主席提出的共商共建共享的全球治理觀更加彰顯出其時代價值和現實意義。在激化加劇的矛盾分歧面前，我們需要以平等尊重的態度更好共商。在深度交融的共同利益面前，我們需要以團結協作的行動更好共建。在合則互惠的發展機遇面前，我們需要以相互成就的胸懷更好共享。



李強強調，金磚國家作為全球南方“第一方陣”，應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。要堅守道義，維護世界和平安寧。推動以和平手段化解爭端，根據事情本身的是非曲直探索治本之策。要聚焦發展，壯大經濟增長動能。積極引領發展合作，挖掘新興領域增長潛力。今年中方將建立中國－金磚國家新質生產力研究中心，還將設立金磚國家新工業“金鷺”卓越獎學金，幫助金磚國家培養工業、通信等領域人才。要包容並蓄，促進文明交流互鑒。做文明和合共生的倡導者，努力實現不同文明交相輝映、互促共進。中方願同金磚各國一道努力，推動全球治理朝著更加公正合理、高效有序的方向發展，攜手構建一個更加美好的世界。



與會國家領導人表示，金磚合作機制不斷發展壯大，代表性進一步增強，國際影響力日益提升，為全球南方國家捍衛自身發展權利、維護國際公平正義、參與全球治理體系改革提供了重要平台。當今世界更加動蕩，單邊主義、保護主義抬頭，金磚國家應加強團結協作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護和踐行多邊主義，為推動共同發展、完善全球治理、促進世界持久和平繁榮作出更大貢獻。



會議通過《金磚國家領導人第十七次會晤里約熱內盧宣言》。