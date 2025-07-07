歷史十字路口，世界為何需要“大金磚”

當地時間7月6日，國務院總理李強在里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤第一階段會議，就“和平與安全、全球治理改革”議題發表講話。這是與會領導人集體合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，當地時間7月6日，金磚國家領導人第十七次會晤在巴西裡約熱內盧舉行，全球目光再次聚焦這一新興力量。本次會晤以“加強全球南方合作，促進更加包容和可持續的治理”為主題，是對時代重大命題的深刻回應。



金磚合作機制誕生於新興市場國家和發展中國家群體性崛起的歷史大潮。近20年來，金磚國家順勢而為，加強團結合作，倡導公平正義，謀求共同發展，逐步形成了多層次、多領域、全方位的合作架構，為新興市場國家和發展中國家開展南南合作、實現聯合自強樹立了典範。在此過程中，以開放包容、合作共贏為內核的金磚精神，持續為國際秩序變革注入更多民主、平等和正義的力量，為全球治理髮展演進帶來了積極變化和重要啟示。



破局之力：推動世界政治多極化，構建國際秩序新範式



當前，百年變局加速演進，國際格局深刻調整。霸權主義與強權政治依然橫行，單邊主義、保護主義顯著加劇，個別國家試圖構建“小院高牆”、打造“平行體系”，維護自身霸權地位，導致世界和平、發展、安全、治理四大赤字有增無減。然而，全球力量對比發生歷史性變化，世界政治多極化的趨勢不可逆轉。金磚國家的崛起，正是這一歷史進程中不容忽視的關鍵力量。



金磚的力量，首先體現在“體量”的質變上。隨著2025年1月東盟最大經濟體和人口大國印度尼西亞正式加入，不斷擴容的“大金磚”總人口已然占據世界半壁江山，經濟總量接近全球三成，對世界經濟增長的貢獻率更是超過50%。這不僅是數字的增長，更是一種結構性的變遷，標誌著以金磚為代表的全球南方正從國際舞台的“邊緣”加速走向“中心”。這種群體性崛起並非為了挑戰誰，而是要改變一種不合時宜的舊邏輯，即國際規則只能由少數國家說了算。



更深層次的力量，則體現在“理念”的引領上。金磚國家致力於踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對搞“小圈子”“小集團”。面對國際和地區熱點問題，金磚國家普遍呼籲通過對話協商解決爭端，反對單邊制裁和武力威脅，為維護地區和全球和平穩定發揮了建設性作用。在聯合國、二十國集團等全球多邊機制中，金磚國家主張加強政策溝通和立場協調，以建設性方式推動現行國際體系改革，顯著提升了發展中國家的話語權、議程設置權和規則制定權。這種制度性權力的再平衡，為全球治理體系注入了更多包容性、公平性與合法性。