金磚聚“僑”力　共書新“金”彩

在印度尼西亞普禾加多的普華三語學校小學部，一名學生在中文課上舉手互動。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據人民日報報導，記者近日採訪了來自巴西、印度尼西亞以及部分金磚新增夥伴國的華僑華人。僑胞普遍感受到，加入金磚合作機制為所在國帶來了實惠，不少僑胞正為促成金磚機制下的各項合作爭當行動派，為更好建設金磚大家庭貢獻“僑”力。



“金磚‘含金量’更足，我們的舞台越來越大”



金磚合作帶來的實惠，華僑華人感受深切。



“印度尼西亞今年1月正式成為金磚成員國後，我的生意大部分都可以直接人民幣結算了，這是我切身感受到的便利。”在印尼經商的印尼晉江同鄉會副會長洪朝沙說，他發現今年來到印尼的工業投資更多了，他自己也抓住機會，正在印尼投資跨境電商園區。



印尼青年華僑張雪飛對印尼成為金磚正式成員國後的變化同樣感受強烈。“自今年1月印尼加入金磚後，很多項目明顯提速了。比如我瞭解到雅萬高鐵延伸至泗水的可行性研究已由中印兩國聯合啟動。”張雪飛感慨，現在她在雅加達直接能用國內朋友發來的收款碼收款，跨境手續費用節省約30%。“從基建項目到日常生活，這些快速落地的成果背後，離不開中國在融資、技術和規則對接上的支持，為印尼順暢融入金磚體系做了鋪墊。”張雪飛說。



“泰國成為金磚夥伴國後，泰中之間的互動更密切了。金磚機制不僅促成上下游供應鏈的合作，還為泰國年輕人創造了新的就業機會。”泰國中華總商會主席林楚欽對泰國成為金磚夥伴國的變化深有體會。今年3月，一批中國新能源企業代表通過金磚工商理事會瞭解到泰國相關產業的潛力，組建代表團赴泰國投資考察。“由於代表企業是第一次接觸東南亞市場，抵泰之前不少企業對合作有所疑慮。但是到泰國之後，得益於金磚機制下資金流動和政策協調順暢，大家很快拍板，決定在泰國羅勇工業園投資設廠。”林楚欽回憶道，“這不僅是一筆金額可觀的投資，也生動體現了金磚機制具有促成項目落地，惠及當地的能力。”不少泰國中華總商會會員企業向林楚欽反映，金磚機制為各國人員往來、經貿合作帶來便利，辦理商務簽證、物流清關的時間都比以前更快，效率明顯提升。