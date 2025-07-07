海外僑商僑領齊聚廣州荔灣共商合作新機遇

中評社北京7月7日電／據人民日報報導，廣東省廣州市荔灣區第九屆僑胞季（系列）活動及閉幕式近日在粵劇藝術博物館舉行，本次活動以“桑梓情深 英才薈萃 逐夢未來”為主題，海外僑領、僑商代表及各界嘉賓200餘人共赴這場融合文化傳承、經貿合作與民生服務的僑界盛會。



作為羊城的西門戶，荔灣曾是本土民眾漂洋過海移民外國的出發地。以荔灣為中心形成的粵菜、粵語、粵劇成為海外華僑心系桑梓的精神紐帶。荔灣還是華僑和歸僑僑眷定居廣州的主要區域，20世紀二三十年代，華僑回國投資掀起一股熱潮，許多華僑在廣州置業、創業，促進了廣州的城市發展。



活動當日，“情暖僑心 高山流水覓知音”文化游園活動率先啟幕，百年僑史主題展呈現荔灣僑界先賢投身民族復興的壯闊歷程。暨南大學副教授龍楊志為本次僑胞季活動創作組詩《西關百年僑史敘事》，巧妙融入銅錢、中藥、船票等元素，串聯起百年間華僑在商貿、醫療、移民及文化傳承等方面的僑史敘事。



在投資環境推介環節，荔灣區協作辦以“三大平台”為核心宣傳推介荔灣區的區位優勢、產業規劃及投資機遇，聚力招商引資，立足荔灣資源優勢，吸引優質企業和高端人才進駐。在隨後的圓桌分享會上，廣東僑青聯副主席兼秘書長、暨南大學文化遺產創意產業研究院副院長葉志海等從不同維度分享他們的見解和洞察，給新僑人才創業以更多的啟發和靈感。



粵港澳大灣區創新智庫主席莊守堃告訴記者，荔灣文化氣息濃厚，既有傳統商業，也發展了新興產業：“許多香港研發機構希望在內地發展，我覺得荔灣是一個很好的平台。當前香港推動低空經濟力度非常大，我們正在推動低空安全領域的‘灣區標準’落地，以便加強粵港澳三地合作。”