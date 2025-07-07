當養老機器人來敲門，我們做好准備了嗎？

第16屆香港國際醫療及保健展上的AI康複治療機器人。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華網報導，近年來，由於人工智能迅猛發展，加之社會老齡化程度加深，具有護理、喂飯、洗浴、大小便清潔、康復、下肢助行、陪伴等各種功能、分工不同的養老機器人已陸續在全國多地養老院、社區和醫療機構“上崗”，不少陪伴型機器人也已敲響老年人的家門，走進家中開啟全天候陪伴模式。



人口老齡化加劇，養老需求持續增加



民政部數據顯示，截至2024年年底，我國60歲及以上老年人口達到3.1億人，占總人口的22%。預測到2035年左右，我國60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%。



我國“十四五”規劃中明確提出支持智慧養老，中央和地政府持續出台相關領域政策。



今年4月，工業和信息化部公示了《智慧健康養老產品及服務推廣目錄（2024年版）》，包括六大類共80個產品及解決方案，AI生命體征檢測儀、AI訓練輔助機器人等集合了人工智能技術的養老產品被列入其中。



6月9日，工業和信息化部辦公廳、民政部辦公廳發布《關於開展智能養老服務機器人結對攻關與場景應用試點工作的通知》，加快推動機器人賦能智慧養老發展，開展智能養老服務機器人結對攻關與場景應用試點工作。



與此同時，今年上半年，國家醫保局也印發了《神經系統類醫療服務價格項目立項指南（試行）》，為腦機接口新技術前瞻性單獨立項。



對此，天津大學副校長、腦機交互與人機共融海河實驗室執行主任明東認為，這對推動腦接口技術真正造福臨床患者具有至關重要的作用。作為新興技術，腦機接口與運動康復聯繫緊密，能幫助部分失能老年人恢復運動能力，甚至重建運動功能。