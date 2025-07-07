香港寫字樓供應過剩　料租金2027才見底

中評社香港7月7日電／香港商廈市道未有明顯起色，瑞銀香港房地產分析師梁展嘉表示，香港作為國際金融中心有天然地理優勢，5小時飛行時間內可抵達的地點比新加坡多。疫情過後外資來港逐漸增加，近期擴充樓面的租客主要是金融機構。



信報財經新聞報導，簡街資本預租中環新海濱3號辦公樓面的租金比預期高，對甲廈市場是好消息；然而，供應過多，今明兩年業主會繼續搶租客，料今明兩年租金每年都跌3%至5%，要2027年才見底。



梁展嘉指出，目前寫字樓成交“多番啲”，以自用買家為主，包括金融機構及大學；寫字樓改裝為學生宿舍有很大潛力，因床位供不應求，且不必每間房都有獨立廁所等，比改裝為劏房的成本低。至於租金方面，某個紅磡項目的呎租為70元、新蒲崗則至少100元，是友邦租用啟德寫字樓呎租28元的3倍，所以明確了哪些寫字樓可改裝為學生宿舍，將有助消化空置率。



談及商舖蝕讓潮，梁展嘉直指商舖“難搞”，市旺時商戶輪候租用商場，等不及才轉租商舖，市差時更加想租商場，想靠業主搞活動推廣且能遮風擋雨。現時問題是商舖出租率不足，減租也未必有租客，尤其2018年至今街舖租金累跌約50%，但貸款利息5至6厘，銀行也關注還息能力，如果未能租出，個人財力亦已耗用得七七八八，便只能賤賣。



對於個別中小型發展商債務違約，梁展嘉認為，行業整體而言，最大問題是銀行拆息跌得太遲，雖然以港為家的中資、英資銀行採取較正面態度，但若欠下外資銀行錢，其實較難去談判，例如在東京的行長不太理香港事務，就算港府施壓也用處不大。他續稱，中小型發展商仍有違約風險，除非樓市大舉復甦，商廈租金回升及出租率改善，否則仍面對困境。但他強調，如果有足夠較值錢的住宅可套現償還短債，或者大部分是長債，純粹出現現金流問題其實不需要擔心。