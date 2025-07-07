AI與機器人技術融合全面提速

中國機器人製造商埃斯頓在展會上全方位展示自己的產品和技術。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，科技日報記者參加了兩年一屆的2025年德國慕尼黑自動化展，深刻感受到自動化技術在人工智能（AI）加持下更加智能，驅動工業生產與管理不斷變革。AI與機器人技術的融合發展在諸多領域全面提速，展現未來工作生活新方式。多家公司推出了新一代人形機器人，不過從現場表現來看，人形機器人在技術和實際應用等方面都還有很多工作要做。



讓自動化技術更智能



自動化是現代生產的支柱，也是創新的引擎。眾多參展商的展示表明，機器正越來越多地承擔起幾年前被認為過於複雜的任務。例如，谷歌旗下的Intrinsic公司將AI引入計算機數控機床市場。相關廠商推出的機床管理解決方案，可用基於AI的感知技術檢測原料，並利用自動化運動和抓取規劃功能，實現零件拾取和放置流程的自動化。機器操作員通過簡單的界面管理流程、切換作業和導入零件，無需定制夾具和機器人編程。



機器視覺被廣泛用於工業質量控制和流程控制，展會中有130多家參展商來自機器視覺和圖像處理領域。主辦方組織了40多場關於機器人視覺、AI視覺以及視覺組件和解決方案的演示。對於視覺提供商來說，能提供2D、3D、線掃描和區域掃描相機技術及其合適的組件變得越來越重要。3D視覺感知傳感器正成為新一代智能硬件實現空間感知和泛化操作的關鍵支撐。



AI和數字化不斷拓展傳統自動化的邊界。例如，自動化解決方案幫助節約資源和減少排放。靈活控制流程和實時優化能耗的智能系統也不再是遙遠的前景。在新的健康技術領域，諸如實驗室自動化、醫療技術支持和醫療保健物流流程的優化表明，圍繞這一主題的多樣性和社會相關性已經出現。



讓機器人更易操控



儘管基於AI的機器人技術還不能大規模使用，但AI已讓機器人的使用變得更加簡單靈活。很多廠商已把生成式AI集成到機器人編程中，例如通過直觀的語音控制，使自動化解決方案更容易獲得。從協作機器人開始，市場上有越來越多的機器人可在沒有專業知識的情況下使用。