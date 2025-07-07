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過去24小時以軍至少造成加沙80人死亡
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2025-07-07 12:14:21
7月6日，巴勒斯坦人在加沙城搬運遇難者遺體。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月7日電／據新華社報導，巴勒斯坦加沙地帶衛生部門6日發布的數據顯示，過去24小時內，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動造成至少80人死亡、304人受傷。據巴勒斯坦通訊社以加沙地帶醫療人員為消息源報導，以軍當天襲擊加沙地帶北部加沙城、中部代爾拜拉赫市和南部汗尤尼斯市等地，僅在加沙城就造成39人死亡。
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