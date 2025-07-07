以色列空襲也門胡塞武裝控制區

中評社北京7月7日電／據新華社報導，薩那消息：當地時間7日零時前後，以色列對也門西部紅海沿岸的胡塞武裝控制區發動空襲，目標包括多處港口和關鍵能源設施。



據胡塞武裝旗下馬西拉電視台報導，以軍戰機對紅海沿岸的荷台達省發動多次空襲，目標包括荷台達港、伊薩角港、薩利夫港以及卡提蔔中央發電站。



卡提蔔發電站是荷台達省最重要的電力基礎設施之一。伊薩角港有大量石油和天然氣儲罐，是胡塞武裝接收進口燃油的重要樞紐。



一名當地居民告訴新華社記者，在荷台達港及周邊地區聽到巨大爆炸聲，空襲引發當地民眾恐慌。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞7日凌晨在一份簡短聲明中說，胡塞武裝“空軍部隊正在應對以色列侵略”。



胡塞武裝方面尚未公布人員傷亡或設施損毀情況。



據《以色列時報》網站7日凌晨報導，以色列國防部長卡茨稍早時候在一份聲明中說，以軍正密集空襲荷台達等港口。以色列軍方稍後同樣證實，為回應胡塞武裝持續向以色列發射導彈和無人機，以軍轟炸了胡塞武裝的武器轉運設施和用於軍事行動的關鍵基礎設施。空襲目標還包括2023年11月在紅海被胡塞武裝劫持的“銀河領袖”號貨輪，以軍稱胡塞武裝將其用作海上監視與作戰指揮平台。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣對關聯以色列的船只發動襲擊，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內多個目標，以色列則對胡塞武裝控制區發動多次空襲。