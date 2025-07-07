以軍稱偵測到也門方向發射的兩枚導彈

中評社北京7月7日電／據新華社報導，以色列國防軍7日凌晨說，偵測到自也門方向發射的兩枚導彈，目標是以色列領土。



以軍連發多份簡短聲明說，以軍防空系統已實施攔截，目前正在評估攔截結果。以色列多地響起防空警報。