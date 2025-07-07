】 【打 印】 
以軍稱偵測到也門方向發射的兩枚導彈
http://www.CRNTT.com   2025-07-07 16:21:37


　　中評社北京7月7日電／據新華社報導，以色列國防軍7日凌晨說，偵測到自也門方向發射的兩枚導彈，目標是以色列領土。

　　以軍連發多份簡短聲明說，以軍防空系統已實施攔截，目前正在評估攔截結果。以色列多地響起防空警報。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：