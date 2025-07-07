四川雅安發生山體垮塌　3人遇難2人失聯

中評社北京7月7日電／據新華社報導，記者7日從四川省雅安市委宣傳部獲悉，因連日降雨，7月5日13時25分許，雅安市天全縣城廂鎮國道318線突發山體垮塌，有車輛被埋。



截至7月7日14時，現場搜救出被埋車輛3輛，被困人員5人，其中，2人輕傷，3人經搶救無效死亡，另有2人失聯，相關搶險救援工作仍在進一步開展中。



災害發生後，雅安市委、市政府迅速成立搶險救援應急指揮部，協調各方力量有序開展搶險救援各項工作。