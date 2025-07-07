韓國愛寶樂園大熊貓“睿寶”“輝寶”慶生

中評社北京7月7日電／據新華社報導，在韓國誕生的雙胞胎大熊貓“睿寶”和“輝寶”7日迎來兩周歲生日，韓國愛寶樂園為它們舉行慶生活動。



愛寶樂園為雙胞胎大熊貓準備了用竹子制成的大型生日蛋糕，生日禮物則包括清涼的冰床和各類用竹子制成的“豐容”玩具等。據愛寶樂園方面介紹，雙胞胎出生時體重分別衹有180克和140克，如今體重都已接近70公斤。



愛寶樂園大熊貓飼養員姜哲遠在慶生活動上說，這是“睿寶”和“輝寶”與媽媽“愛寶”一起過的最後一個生日。根據大熊貓的生長習性，它們在1歲半至2歲後將離開媽媽，開始獨立生活。在逐步進行適應訓練後，“睿寶”和“輝寶”有望於今年9月在新場館單獨與遊客見面。



特意從首爾趕來為雙胞胎大熊貓慶生的市民金惠媛說：“兩年來，‘睿寶’‘輝寶’健康茁壯成長，我為它們感到驕傲……聽說雙胞胎馬上就要獨立生活，希望在那之前，‘愛寶’‘睿寶’和‘輝寶’能幸福地在一起，繼續健康成長。”



中國駐韓國大使戴兵當天也來到愛寶樂園。戴兵表示，大熊貓是中國的國寶，也是中國和其他國家友誼的橋梁。感謝飼養員對“寶家族”的悉心照料，看到它們健康成長、活潑可愛，感到非常高興，希望“寶家族”為中韓兩國人民友誼作出獨特貢獻。



“睿寶”和“輝寶”於2023年7月7日出生，是旅韓大熊貓夫婦“樂寶”和“愛寶”在韓國誕下的首對雙胞胎大熊貓。



