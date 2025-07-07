陝西常態化抓實黨的紀律建設

圖為近日，陝西省西安市閻良區紀委監委工作人員開展回訪教育。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委四次全會強調，鞏固深化黨紀學習教育成果，著力推動形成遵規守紀、幹事創業的良好氛圍。陝西省紀檢監察機關堅持黨性黨風黨紀一起抓，把黨的紀律建設融入日常教育管理監督，綜合發揮黨的紀律教育約束、保障激勵作用，引導黨員幹部把紀律內化於心、外化於行。



“受處分後我的思想壓力較大，工作提不起精神，在組織的教育幫助下，我認識到了自身的錯誤，也打開了心結，重拾了信心。”近日，面對陝西省西安市閻良區關山街道紀工委書記雲東峰的回訪，此前因工作履職不到位受到黨內警告處分的康橋村黨支部書記趙某說道。



閻良區紀委監委堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，在準確運用監督執紀“四種形態”的同時，聚焦審查調查“後半篇文章”，做實做細受處分人員的回訪教育，幫助“跌倒”幹部化壓力為動力，重燃幹事創業工作熱情。



黨的紀律既有教育約束功能，又有保障激勵作用，二者共同促進黨的事業持續健康向前發展。陝西省紀檢監察機關堅持把紀律建設擺在突出位置，在強化黨紀學習教育、嚴格監督執紀、壓緊壓實政治責任上持續下功夫用氣力，推動形成遵規守紀的政治自覺，涵養清正廉潔的新風正氣。



堅持把紀律教育抓在經常，引導黨員幹部將遵規守紀刻印在心



回想起4月底單位組織召開的一場警示教育大會，咸陽市涇陽縣畜牧產業服務中心工作人員黃曉旭記憶猶新，“在警示教育大會現場宣布處分決定，確實很受震撼，身邊人身邊事給自己敲響了警鐘。”



將處分決定“一張紙”變為觸及靈魂的“一堂課”，涇陽縣紀委監委把公開宣布處分決定作為嚴明紀律、強化警示的一項重要舉措，統籌做好處分決定宣布送達、處分執行、警示教育等工作。篩選典型案例，聯合相關部門到案發單位組織開展警示教育，闡述其中的紀法規定，教育引導黨員幹部以案為鑒、借案反思，讓紙上的教訓成為心裡的敬畏。

