特朗普否認聯邦裁員影響得州洪災死傷嚴重

7月4日，在美國得克薩斯州英格勒姆市，受洪水影響的民眾在一處聚集點團聚擁抱。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，美國得克薩斯州中部地區近日洪水肆虐。災情發生後，美國國家氣象局被質疑天氣預報失誤、洪水預警不充分且發布較遲。特朗普政府則被指其削減氣象部門預算並裁減員工的做法直接影響洪災應對工作，特朗普本人對此否認。



據美聯社報導，目前得州中部洪災已造成至少82人死亡，位於丘陵地區的克爾縣受災最嚴重，目前已發現68具遇難者遺體，其中包括28名兒童。



克爾縣內建有不少夏令營營地。該縣瓜達盧普河畔一個夏令營營地遭到洪水襲擊，目前仍有10名女童和一名輔導員下落不明。



除克爾縣，在特拉維斯縣、伯尼特縣等地，洪災造成至少10人死亡。



得州州長阿博特6日下午在記者會上說，得州受災地區仍有至少41人失蹤。預計未來幾天將有“更多強降雨”，部分地區仍然面臨洪水危險。



美國總統特朗普6日簽署得州重大災難聲明，聯邦緊急事務管理局在得州啟動緊急狀態提供聯邦救助。當天晚些時候，特朗普表示，得州洪災是“百年一遇”。他“可能”本周訪問得州。



特朗普重返白宮後，廢除前任拜登政府的氣候政策，裁減美國國家海洋和大氣管理局及其下屬國家氣象局預算資金和數百名員工。



據美媒報導，在美國國家氣象局位於得州中部的分支機構，4月以來包括天氣預警協調員等多個崗位空缺。一些民主黨人批評特朗普政府上述舉措是得州洪災的“催化劑”。