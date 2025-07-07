一艘商船在紅海遭胡塞武裝襲擊

中評社北京7月7日電／一名也門政府官員說，一艘懸掛利比里亞國旗的商船6日在也門西部荷台達省附近的紅海海域航行時，遭到胡塞武裝自殺式遙控快艇襲擊，船體損壞嚴重。



這名也門海軍高官對新華社記者表示，當天，胡塞武裝4艘載有武裝人員的快艇靠近這艘正在荷台達海域航行的商船，要求其改變航向、駛往由胡塞武裝控制的荷台達港。商船拒絕，隨後商船保安與武裝人員短暫交火。胡塞武裝稍後出動4艘裝載炸藥的遙控快艇，其中兩艘直接撞擊商船船體並爆炸，另兩艘在尚未接近商船時爆炸。



據消息人士表示，商船無人受傷，但船上裝載大量化肥，船體遭受嚴重損壞並發生火災。



英國海上貿易行動辦公室6日在官網上發佈的消息顯示，這起船隻遇襲事件發生在荷台達港西南方向約94公里的海域。



英國海上貿易行動辦公室是由英國海軍支持的海上安全協調中心，主要職責是通報紅海、亞丁灣、阿拉伯海及波斯灣的海上情況，以便為商業船舶提供支持並協助保障海員安全。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝在紅海及亞丁灣對關聯以色列的船隻發動襲擊，以支持加沙地帶巴勒斯坦人。胡塞武裝還多次使用導彈和無人機襲擊以色列境內多個目標，以色列則對也門胡塞武裝控制區的關鍵基礎設施和能源設施發動多次空襲。