特朗普否認削減氣象部門預算影響得州洪災應對

中評社北京7月7日電／美國總統特朗普6日表示，他不認為聯邦政府削減氣象部門預算並裁減員工，影響得克薩斯州洪災應對工作。



新華社報導，特朗普在新澤西州高爾夫俱樂部度周末後離開時說，得州洪災是“百年一遇”，“沒人預見到”。聯邦政府沒有必要重新聘用在裁員期間離職的氣象學家。



特朗普表示，聯邦政府將繼續為得州救災提供支持，他“可能”12日訪問得州。當天早些時候，特朗普簽署得州重大災難聲明，聯邦緊急事務管理局在得州啟動緊急狀態提供聯邦救助。



特朗普政府今年1月上任後著手裁撤多個聯邦機構。特朗普上月表示，將在年內逐步解散聯邦緊急事務管理局，減少聯邦救災資金發放。6日被問及是否仍計劃解散該機構時，特朗普沒有直接回覆，只表示“可以稍後再談”。



得州洪災發生後，美國國家氣象局被質疑天氣預報失誤、洪水預警不充分且發佈較遲。特朗普重返白宮後，廢除前任拜登政府的氣候政策，裁減美國國家海洋和大氣管理局及其下屬國家氣象局預算資金和數百名員工。據美國媒體報導，在國家氣象局位於得州中部的分支機構，4月以來包括天氣預警協調員等多個崗位空缺。一些民主黨人批評這些舉措是得州洪災的“催化劑”。



面對質疑和批評，白宮發言人阿比蓋爾·傑克遜6日說，國家氣象局履行了職責。把這場悲劇政治化的做法“可恥且令人厭惡”。



截至美東時間6日下午，4日以來因暴雨引發的洪災在得州中部地區已造成至少80人死亡、41人失蹤。克爾縣瓜達盧普河畔遭洪水襲擊的夏令營營地仍有10名女童和一名輔導員下落不明。