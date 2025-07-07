起底太陽系第三位“闖入者”的“身世”

中國科學院紫金山天文台近地天體望遠鏡拍攝到的3I／ATLAS圖像。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，7月初，一個來自太陽系外的天體在穿過木星軌道時被發現，引起全球天文學家和愛好者們的高度關注。這是目前已知造訪太陽系的第三位“星際訪客”，被國際天文學聯合會小行星中心命名為3I／ATLAS。



本次發現的這顆星際天體有什麼特點？為什麼天文學家判定其來自太陽系外？已經發現的三位“星際訪客”各自什麼來頭？天文專家為您揭開秘密。



中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，最新發現並命名的這顆3I／ATLAS，名字中就蘊藏著它的“身份密碼”。其中的字母“I”代表“星際”，說明它是來自太陽系外的天體，數字“3”表示它是第三顆被確認的星際天體，而“ATLAS”為發現設備的名稱。



“天文學家之所以將3I／ATLAS歸類為星際天體，是因為它的軌道路徑呈現出偏心率較高的雙曲線形狀，偏心率為6.23。這種雙曲線軌道與普通太陽系內天體的軌道不同，後者的軌道通常是橢圓或近拋物線。換句話說，3I／ATLAS不遵循圍繞太陽的封閉軌道的路徑，它來自太陽系以外，它可能已在星際空間漂流數百萬年，承載著另一個恒星系統的故事。”中國科學院紫金山天文台研究員趙海斌說。



目前，全球天文學家正在研究這顆新“星際訪客”的大小和物理性質。它的大小尚未完全確定，但從觀測中可以看出，它具有活動性，有冰冷的核和彗發，因此天文學家傾向將其歸類為彗星，而非小行星。“這些星際天體通常來自寒冷的星際空間，主要由易揮發的冰類物質和塵埃構成。當它們靠近太陽時，冰類物質會升華釋放出氣體和塵埃，形成明亮的彗發和彗尾，這是彗星的典型特徵。”趙海斌說。



3I／ATLAS被發現時，距離太陽約6.7億公裡，位於木星軌道以內，亮度較暗，約為18等，無法用普通家庭望遠鏡觀測。不過，隨著它加速接近太陽，亮度可能會略有提高。預計北京時間今年10月29日左右，該天體將達到近日點，並進入火星軌道以內。“3I／ATLAS不會對地球構成威脅，並將保持至少2.4億公裡的距離。”王科超說。

