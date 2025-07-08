促海外優質企業來港 議員建議優化上市規則

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月8日電（記者 盧哲）民建聯立法會議員李慧琼、陳仲尼及立法會議員陳振英7日舉行記者會，共同發表“進一步優化《上市規則》 促進海外優質企業來港上市”建議書，為促進海外優質企業來港上市，進一步壯大香港證券市場出謀劃策。



香港股市近年一直致力改進上市機制，以增加香港市場的吸引力。2018年4月實施的上市改革，讓香港發展成國際的新經濟市場，為香港新股集資市場創造了又一新里程碑。為配合最新經濟趨勢和企業需求，吸引更多來自不同地區的企業來港上市，證監會和港交所目前正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。



民建聯李慧琼、陳仲尼議員以及陳振英議員表示，在此背景下展開合作，進行了業界相關意見諮詢及資料研究工作，並據此提出10項建議。第一，檢討對同股不同權(WVR)公司上市的市值及收入要求，提供更多彈性。例如把400億元的市值要求改為讓市值高於200億元的港交所海外認可證券交易所上市企業可在港掛牌上市，或者引入過去3年最高市值或平均市值等更靈活的計算方式，而非僅依賴上市時市值數據；同時，調整WVR的時間界限機制，以審慎方式進行，建議可以中概股先行，倘若中概股公司在需要披露的過去3年業績紀錄前已經採用WVR架構的，便可容許在港掛牌上市；待機制運作順暢後，再開放至其他海外優質公司享有同樣安排。



第二，設立寬限期，為一些已在海外認可證券交易所上市的公司開放更寬鬆標準，允許其在達到香港上市相關條例標準前，繼續保留其WVR架構；同時，在寬限期內，這些上市公司可以有較充裕時間調整其WVR架構，例如修改WVR的投票權比例至符合不多於1股為10票的要求。



第三，放寬對“創新產業公司”的定義和要求，只要是公司具有獨特科技創新元素，並是該行業的前列企業便可。