廣深港高鐵跨境客流上半年超1500萬人次

中評社北京7月7日電／據新華社報導，記者6日從深圳鐵路部門獲悉，2025年上半年，廣深港高鐵累計運送跨境旅客1503.2萬人次，與去年同期相比增長208.8萬人次，增幅達16.1%。



統計數據顯示，廣深港高鐵上半年累計開行旅客列車超3.7萬列。香港西九龍發往內地的旅客達736.2萬人次，較去年同期增長96.7萬人次，增幅為15.1%。其中，發往廣東省內的旅客達583.8萬人次。內地發往香港西九龍的旅客達767萬人次，較去年同期增長112.1萬人次，增幅為17.1%。其中，廣東省內發往香港的旅客達606.8萬人次。



今年跨境旅客於6月30日突破1500萬人次，相較去年提早了27天實現。今年上半年，在春節前後、清明、五一、端午等節假日以及各類演出賽事等時期，廣深港高鐵單日跨境旅客均超10萬人次，其中最高峰在1月31日，達13.6萬人次，體現了節假日和大型活動對人員流動的強大拉動作用。



深圳鐵路部門相關負責人表示，在客運量大幅增長的同時，廣深港高鐵的服務質量也在不斷提升。深圳北站、福田站作為重要樞紐，積極在進站口、電梯、站台等關鍵區域增派志願者，為旅客提供及時的幫助。“靈活行”產品作為廣深港高鐵的一項創新服務，在2025年上半年也發揮了重要作用，累計服務旅客5.1萬人次，同比去年增長13%，為旅客提供了更加靈活的出行選擇，滿足了不同旅客的個性化需求。