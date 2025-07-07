為全球綠色發展貢獻“中拉力量”

圖為巴西美麗山一期特高壓輸電項目。（圖片來源：國家電網巴西控股公司） 中評社北京7月7日電／據人民日報報導，當地時間7月4日，巴西里約熱內盧瓜納巴拉灣畔，第三屆中拉綠色未來與文明互鑒國際研討會在里約熱內盧聯邦大學科學與文化論壇大廈舉行。本次研討會由中國國務院新聞辦公室、巴西里約熱內盧聯邦大學、巴西米納斯吉拉斯聯邦大學、中國人民大學和聯合國環境規劃署聯合主辦。來自中國、巴西、阿根廷、哥斯達黎加、秘魯等國的近百名專家學者齊聚一堂，圍繞“綠色發展與共享文明——中拉合作新機遇”主題展開對話，為中拉攜手推動可持續發展、構建人與自然生命共同體探索新的思路和路徑。



“中國在推動綠色發展方面樹立了榜樣”



“以‘加強全球南方合作，促進更加包容和可持續的治理’為主題的金磚國家領導人第十七次會晤在里約熱內盧舉行，全球南方國家可以在推動綠色發展方面展現更多‘南方擔當’。”里約熱內盧聯邦大學教授、巴西環境與氣候變化部前副部長阿斯帕西婭·卡馬戈表示，“中國把綠色技術、人工智能運用到環境治理中，在推動數字化與綠色化融合方面積累了寶貴經驗，堪稱可持續發展領域的典範。作為全球南方的重要成員，拉美各國和中國需要繼續深化合作、引領全球生態治理。”



“中國在推動綠色發展方面樹立了榜樣。我在中國參觀考察時瞭解到，中國智慧城市、智慧交通、智慧能源等項目中都蘊含著低碳、環保的理念。”吉爾森·儒尼奧爾是里約熱內盧一家咨詢公司的顧問，不久前剛到訪過中國。儒尼奧爾說，中國與拉美國家開展合作，也將綠色發展理念貫穿其中。



在厄瓜多爾馬納比省，國際竹藤組織參與推進的多項戰略性項目正在幫助當地居民提升天然竹林的經濟效益，為當地發展注入新活力。中國和國際竹藤組織共同發起“以竹代塑”倡議並發布全球行動計劃，包括厄瓜多爾、烏拉圭、多米尼加在內的越來越多拉美國家加入國際竹藤組織，共享中國的綠色解決方案。



巴西中國創新經濟研究院主席克勞迪婭·亞努齊表示，“以竹代塑”體現的是人與自然和諧共生的發展理念，是綠水青山就是金山銀山理念的生動實踐，為拉美國家實現可持續發展帶來啟示。

