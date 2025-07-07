滬深北交易所程序化交易管理實施細則施行

中評社北京7月7日電／據人民日報報導，為全面推進程序化交易監管，滬深北交易所此前發布的程序化交易管理實施細則於7日正式實施。



記者瞭解到，此次實施細則對程序化交易報告管理、交易行為管理、信息系統管理、高頻交易管理等作出細化規定。



實施細則明確了瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓以及短時間大額成交四類異常交易行為的構成要件，並明確了投資者發生程序化異常交易行為時交易所可採取的措施。



根據實施細則，高頻交易認定標準為：單賬戶每秒申報、撤單筆數合計最高達到300筆以上，或者單賬戶全日申報、撤單筆數合計最高達到20000筆以上。細則明確，交易所將通過督促相關投資者履行額外報告義務、針對性設置異常交易監管標準、加強交易監管、實施差異化收費，進一步加強高頻交易監管。



滬深北交易所相關負責人表示，高頻交易的設定有三方面考慮，一是聚焦重點，注重實效。從海外經驗和監管實踐看，由於存在較高的技術門檻，高頻交易投資者數量雖少，但由於交易頻次高、交易量大，市場影響較大。交易所在充分測算評估的基礎上，設置高頻交易認定標準，有利於聚焦重點群體，集中監管資源，切實發揮監管實效。



二是突出特點，便於執行。高頻交易認定標準是市場主體判斷自身行為的基礎，不宜過於複雜，實踐中應當具備可理解性和可操作性。流速（每秒申報速率）和流量（單日申報筆數）最直接體現高頻交易特點，同時也反映高頻交易對交易所系統安全和市場秩序的影響，以這兩個要素作為高頻交易的認定標準，便於理解和執行。



三是有序銜接，持續完善。前期建立的程序化交易報告制度，已對高頻交易做出了針對性安排，交易所在交易監控中也予以重點關注。實施細則沿用了相關標準，與前期建立的報告制度有序銜接。同時，實施細則也規定，交易所可以對高頻交易的認定情形和差異化管理要求進行調整。後續，交易所將持續做好監測監控，評估高頻交易管理情況，根據監管實踐不斷完善。