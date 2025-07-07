中國成立首個深空探測領域國際科技組織

中評社北京7月7日電／中國首個深空探測領域國際科技組織——國際深空探測學會7日在安徽合肥成立。該學會的成立對中國航天國際交流與合作具有重要意義，是全球航天界協同創新的重要標誌。



新華社報導，國際深空探測學會由中國政府批准，中國科技界發起，全球科研機構和科學家共同參與，有助於匯聚全球力量推動外空領域的科技進步。



“誠摯邀請全球航天界、科技界的科學家、工程師們積極加入學會，共同為人類探索宇宙奧秘作出積極貢獻。”中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁說。



意大利國家核物理研究院-弗拉斯卡蒂國家實驗室研究員西蒙尼·德拉涅洛表示，前往月球、火星甚至更遠的深空探測非常困難，也極其昂貴，對各國來說都是巨大挑戰，合作和資源共享有利於實現雙贏。



國際深空探測學會由深空探測實驗室、中國國家航天局探月與航天工程中心、中國宇航學會、中國空間科學學會及法國行星探測地平線2061五家單位聯合倡議，由20位中國國內院士與31名國外科學家共同發起申請，歷經兩年多籌備，于今年4月經中國國務院批准，成為在民政部註冊具備獨立法人資格的非營利性國際科技組織。



近年來，中國致力於為國際深空探測合作提供廣闊舞台，造福全人類。



2017年，中國國家航天局就向國際社會正式發起國際月球科研站合作倡議，目前已有17個國家（國際組織）和60餘個國際機構與中國有關方面簽署了國際合作文件。



中國還詳細公佈了月球樣品研究的申請流程和開展月球樣品國際合作的具體信息，歡迎各國科研人士按照有關流程提出申請，共享惠益。



吳偉仁介紹，未來，學會將圍繞月球探測、行星際探測、小行星防禦等領域，研究國際深空探測發展態勢。



據悉，學會將通過舉辦高水平國際學術活動、推動全球航天科技人才培養等方式，搭建廣泛的合作交流平台，有力推動外層空間和平利用與可持續發展。